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Котлы отопления

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код товара: 12504511

Премиум-10

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Премиум-10
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 10 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

22 300 руб.

(24) отзывы

код товара: 7736900198RU

Gaz 6000 W WBN 6000-24 С

флаг страны Bosch

5 %
Газовый котел
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 27 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

по запросу

(21) отзывы

код товара: 12504517

Премиум-16

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Премиум-16
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 16 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

26 840 руб.

(18) отзывы

код товара: 12504518

Премиум-20

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Премиум-20
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 20 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 920 руб.

(18) отзывы

код товара: 12504507

Форвард-12,5

флаг страны Лемакс

Твердотопливный котел
Лемакс Форвард-12,5
  • Вид котла: Твердотопливный
  • Тип котла: Классический
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 12 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

20 550 руб.

(15) отзывы

код товара: CSE46224354

ECO FOUR 24

флаг страны Baxi

1 %
Газовый котел
Baxi ECO FOUR 24
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 24 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

57 114 руб.

(12) отзывы

код товара: 13326863

Prime-V32

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Prime-V32
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 32 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

47 230 руб.

(12) отзывы

код товара: 1714224207

CLEVER 30

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс CLEVER 30
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 30 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

55 050 руб.

(11) отзывы

код товара: 12504509

Форвард-20

флаг страны Лемакс

Твердотопливный котел
Лемакс Форвард-20
  • Вид котла: Твердотопливный
  • Тип котла: Классический
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 20 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

26 070 руб.

(11) отзывы

код товара: 12505148

Лидер-35

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Лидер-35
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 35 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

72 650 руб.

(10) отзывы

код товара: 14019270

WISE 25

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс WISE 25
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 25 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

73 130 руб.

(9) отзывы

код товара: 07-01975

DELUXE COAXIAL 24K

флаг страны Navien

1 %
Газовый котел
Navien DELUXE COAXIAL 24K
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 24 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

39 501 руб.

(7) отзывы

код товара: 12340

EXPERT 12

флаг страны Эван

Электрический котел
Эван EXPERT 12
  • Вид котла: Электрический
  • Тип котла: ТЭНовый
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 12 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

59 900 руб.

(7) отзывы

код товара: 0010018582

Ягуар 24 JTV

флаг страны Protherm

2 %
Газовый котел
Protherm Ягуар 24 JTV
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 24 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

45 787 руб.

(7) отзывы

код товара: 12505147

Лидер-25

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Лидер-25
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 25 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

59 300 руб.

(7) отзывы

код товара: 13228230

Патриот-12,5

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Патриот-12,5
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 12 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

23 260 руб.

(7) отзывы

код товара: 13228232

Патриот-20

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Патриот-20
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 20 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

31 110 руб.

(7) отзывы

код товара: 7736901489

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K

флаг страны Bosch

5 %
Газовый котел
Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 K
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 24 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

по запросу

(6) отзывы

код товара: 12007

Warmos-IV-7,5 220

флаг страны Эван

Электрический котел
Эван Warmos-IV-7,5 220
  • Вид котла: Электрический
  • Тип котла: ТЭНовый
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 7 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

21 000 руб.

(6) отзывы

код товара: 12505131

Премиум-10N

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Премиум-10N
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 10 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

23 690 руб.

(6) отзывы

код товара: 12505140

Премиум-25N

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Премиум-25N
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 25 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

33 650 руб.

(6) отзывы

код товара: 7736900197RU

Gaz 6000 W WBN 6000-18 С

флаг страны Bosch

5 %
Газовый котел
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 20 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

по запросу

(5) отзывы

код товара: PATM0024LS001

ATMO 24AN

флаг страны Navien

1 %
Газовый котел
Navien ATMO 24AN
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 24 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

37 323 руб.

(5) отзывы

код товара: 0010020901

turboFIT VUW 242/5-2

флаг страны Vaillant

3 %
Газовый котел
Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 24 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

57 991 руб.

(5) отзывы

код товара: GCKG6KYA

Fortuna F 24

флаг страны Ferroli

1 %
Газовый котел
Ferroli Fortuna F 24
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 24 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

38 970 руб.

(5) отзывы

код товара: 12478347

Turbo 17R

флаг страны Kiturami

1 %
Дизельный котел
Kiturami Turbo 17R
  • Вид котла: Дизельный
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 20 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

46 623 руб.

(5) отзывы

код товара: 12003

Warmos-IV-5

флаг страны Эван

Электрический котел
Эван Warmos-IV-5
  • Вид котла: Электрический
  • Тип котла: ТЭНовый
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 5 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

18 200 руб.

(5) отзывы

код товара: 12012

Warmos-IV-12

флаг страны Эван

Электрический котел
Эван Warmos-IV-12
  • Вид котла: Электрический
  • Тип котла: ТЭНовый
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 12 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

28 700 руб.

(5) отзывы

код товара: 12335

EXPERT 9

флаг страны Эван

Электрический котел
Эван EXPERT 9
  • Вид котла: Электрический
  • Тип котла: ТЭНовый
  • Контуров: Одноконтурный
  • Мощность: 9 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

58 300 руб.

(5) отзывы

код товара: 12504523

Премиум-30B

флаг страны Лемакс

Газовый котел
Лемакс Премиум-30B
  • Вид котла: Газовый
  • Тип котла: Конвекционный
  • Контуров: Двухконтурный
  • Мощность: 30 кВт
все ХАРАКТЕРИСТИКИ

40 000 руб.

(5) отзывы
Информация
котлы какие бывают? как выбрать?

Выбирая отопительный котел для любимого семейного гнезда, каждый домовладелец задумывается о том, как же разобраться в многообразии моделей и производителей и найти тот единственный, подходящий именно для него вариант. Попробуем разложить все по полочкам и выделить ключевые параметры, на которые следует обратить внимание прежде всего.

Виды котлов по источнику нагрева теплоносителя

Прежде всего нужно определиться с видом топлива, на котором будет работать агрегат.

Электрические котлы - экологически чистый, безопасный и самый удобный вид отопительных агрегатов, но расходы на электричество будут внушительными. Поэтому в основном их устанавливают как резервное оборудование, либо там, где отсутствует возможность установки дымохода. В зависимости от мощности, котлу понадобится для питания 220 или 380 Вольт.

Самыми популярными и распространенными являются газовые котлы, т.к. магистральный газ есть практически везде, а цена на этот вид топлива демократичная (дешевле только дрова). Такие котлы отличаются высокой степенью автоматизации, большим количеством дополнительных функций, экономичностью и безопасностью. Различают модели с открытой и закрытой камерой сгорания. Для работы первых используют обычные дымоходы (приток кислорода происходит из помещения). Котлам с закрытыми камерами сгорания нужен специальный коаксиальный дымоход (кислород подаётся снаружи помещения).

Конденсационные котлы - инновационный вид оборудования, работа которого основана на способности «забирать» у продуктов сгорания «скрытую» теплоту и использовать ее для нагрева теплоносителя. КПД таких котлов превышает 100%. Минус их в высокой стоимости.

Твёрдотопливные котлы применяются там, где невозможно подключение газа. Топливо (пеллеты, древесный уголь, дрова или торф) загружают в специальную топку с заслонкой, которая позволяет регулировать температуру. К твердотопам относятся пиролизные котлы с увеличенной длительностью горения. У них две камеры сгорания – в первой горят дрова, а во второй газы, которые образовались в результате пиролиза.

Еще один вид - это жидкотопливные котлы, работающие на дизельном топливе, машинном масле или мазуте. Недостаток - большие размеры.

Комбинированные отопительные котлы могут работать сразу на нескольких видах топлива.

Виды котлов по способу приготовления горячей воды

Кроме того, котлы бывают одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурные используются только для обогрева домов. Горячую воду можно получить при помощи бойлеров косвенного нагрева. В двухконтурных агрегатах предусмотрена возможность нагрева воды без дополнительного оборудования, по проточному принципу.

Виды котлов по температуре теплоносителя

В классической системе отопления с радиаторами используют высокотемпературные котлы. Они нагревают теплоноситель до температуры +80-90 градусов. Низкотемпературные только до +40-60 градусов. На их основе создают более экономичную и эффективную систему, сочетающую радиаторы и систему тёплых полов.

Виды котлов по типу крепежа

Современные агрегаты могут быть настенными или напольными. Настенные варианты крмпактны и могут быть установлены в любом помещении. Напольные варианты обычно устанавливают в отдельных котельных.

Виды котлов по типу теплообменников

Основная деталь котла - это теплообменник. Они бывают чугунные (долго служат, но тяжелые и боятся перепадов температуры), медные (у них хорошая теплоотдача и высокая стойкость к коррозии) и стальные (стойкие к перепадам температуры, но подвержены коррозии).

Работа энергонезависимых котлов не зависит от наличия электричества. Удобны для установки в местах, где есть перебои электроэнергии. В остальных устройствах питание необходимо для работы автоматики и встроенных циркуляционных насосов. Придется предусмотреть резервный источник питания.

При проектировании отопительной системы и подборе оборудования учитывается площадь дома, высота потолков, количество окон и качество теплоизоляции. Исходя из этих параметров, рассчитывается мощность отопительного котла. Приблизительно это 1 кВт тепловой энергии на каждые 10 кв. м. площади + 20% запас.

Стоимость любого отопительного прибора зависит не только от типа топлива, на котором он работает, но и от дополнительных функций, встроенных в него. Например, защита от перегрева, защита от замерзания, система контроля наличия тяги, система контроля давления воды и др.

Краткий вывод

Если к зданию подведён газ, смело выбираем газовый котел, как самый удобный и выгодный с точки зрения финансов. Если же газа пока нет, но он вскоре появится, можно установить электрический/твёрдотопливный/жидкотопливный котёл, а потом заменить либо совместить с газовым. А можно выбрать комбинированный котёл и в будущем перенастроить на газ. Если нет газа и некуда вывести дымоход, то ставим электрический котел. Если отсутствует доступ к электричеству и газовым магистралям, лучший вариант твёрдотопливные и жидкотопливные котлы. Также не следует забывать о том, что многие газовые котлы могут работать на сжиженном баллонном газе.

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