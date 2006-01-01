Котлы отопления

Выбирая отопительный котел для любимого семейного гнезда, каждый домовладелец задумывается о том, как же разобраться в многообразии моделей и производителей и найти тот единственный, подходящий именно для него вариант. Попробуем разложить все по полочкам и выделить ключевые параметры, на которые следует обратить внимание прежде всего.

Виды котлов по источнику нагрева теплоносителя

Прежде всего нужно определиться с видом топлива, на котором будет работать агрегат.

Электрические котлы - экологически чистый, безопасный и самый удобный вид отопительных агрегатов, но расходы на электричество будут внушительными. Поэтому в основном их устанавливают как резервное оборудование, либо там, где отсутствует возможность установки дымохода. В зависимости от мощности, котлу понадобится для питания 220 или 380 Вольт.

Самыми популярными и распространенными являются газовые котлы, т.к. магистральный газ есть практически везде, а цена на этот вид топлива демократичная (дешевле только дрова). Такие котлы отличаются высокой степенью автоматизации, большим количеством дополнительных функций, экономичностью и безопасностью. Различают модели с открытой и закрытой камерой сгорания. Для работы первых используют обычные дымоходы (приток кислорода происходит из помещения). Котлам с закрытыми камерами сгорания нужен специальный коаксиальный дымоход (кислород подаётся снаружи помещения).

Конденсационные котлы - инновационный вид оборудования, работа которого основана на способности «забирать» у продуктов сгорания «скрытую» теплоту и использовать ее для нагрева теплоносителя. КПД таких котлов превышает 100%. Минус их в высокой стоимости.

Твёрдотопливные котлы применяются там, где невозможно подключение газа. Топливо (пеллеты, древесный уголь, дрова или торф) загружают в специальную топку с заслонкой, которая позволяет регулировать температуру. К твердотопам относятся пиролизные котлы с увеличенной длительностью горения. У них две камеры сгорания – в первой горят дрова, а во второй газы, которые образовались в результате пиролиза.

Еще один вид - это жидкотопливные котлы, работающие на дизельном топливе, машинном масле или мазуте. Недостаток - большие размеры.

Комбинированные отопительные котлы могут работать сразу на нескольких видах топлива.

Виды котлов по способу приготовления горячей воды

Кроме того, котлы бывают одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурные используются только для обогрева домов. Горячую воду можно получить при помощи бойлеров косвенного нагрева. В двухконтурных агрегатах предусмотрена возможность нагрева воды без дополнительного оборудования, по проточному принципу.

Виды котлов по температуре теплоносителя

В классической системе отопления с радиаторами используют высокотемпературные котлы. Они нагревают теплоноситель до температуры +80-90 градусов. Низкотемпературные только до +40-60 градусов. На их основе создают более экономичную и эффективную систему, сочетающую радиаторы и систему тёплых полов.

Виды котлов по типу крепежа

Современные агрегаты могут быть настенными или напольными. Настенные варианты крмпактны и могут быть установлены в любом помещении. Напольные варианты обычно устанавливают в отдельных котельных.

Виды котлов по типу теплообменников

Основная деталь котла - это теплообменник. Они бывают чугунные (долго служат, но тяжелые и боятся перепадов температуры), медные (у них хорошая теплоотдача и высокая стойкость к коррозии) и стальные (стойкие к перепадам температуры, но подвержены коррозии).

Работа энергонезависимых котлов не зависит от наличия электричества. Удобны для установки в местах, где есть перебои электроэнергии. В остальных устройствах питание необходимо для работы автоматики и встроенных циркуляционных насосов. Придется предусмотреть резервный источник питания.

При проектировании отопительной системы и подборе оборудования учитывается площадь дома, высота потолков, количество окон и качество теплоизоляции. Исходя из этих параметров, рассчитывается мощность отопительного котла. Приблизительно это 1 кВт тепловой энергии на каждые 10 кв. м. площади + 20% запас.

Стоимость любого отопительного прибора зависит не только от типа топлива, на котором он работает, но и от дополнительных функций, встроенных в него. Например, защита от перегрева, защита от замерзания, система контроля наличия тяги, система контроля давления воды и др.

Краткий вывод

Если к зданию подведён газ, смело выбираем газовый котел, как самый удобный и выгодный с точки зрения финансов. Если же газа пока нет, но он вскоре появится, можно установить электрический/твёрдотопливный/жидкотопливный котёл, а потом заменить либо совместить с газовым. А можно выбрать комбинированный котёл и в будущем перенастроить на газ. Если нет газа и некуда вывести дымоход, то ставим электрический котел. Если отсутствует доступ к электричеству и газовым магистралям, лучший вариант твёрдотопливные и жидкотопливные котлы. Также не следует забывать о том, что многие газовые котлы могут работать на сжиженном баллонном газе.